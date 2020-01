Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten haben zu Jahresbeginn eine Flucht in sichere Häfen ausgelöst und die Renditen hierzulande gedrückt, so Ulf Krauss von der Helaba.Eine Zinssenkung der EZB sei ausgepreist, was zusätzliches Renditerückschlagpotenzial bedeute. Die Konjunkturentwicklung spreche weder für nachhaltig sinkende Renditen noch für deutlichen Zinsanstieg in den nächsten Quartalen. (Ausgabe vom 07.01.2020) (08.01.2020/alc/a/a) ...

