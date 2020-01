Die Sto SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007274136) wächst und macht sich "an den Rändern" schlank - Beteiligung mit 10 Mio. Umsatz verkauft. Man hat die in der VeroStone GmbH, Eichstätt, gebündelten Natursteinaktivitäten im Rahmen eines Management Buy Out an langjährige Führungskräfte der Tochtergesellschaft durch einen Asset Deal veräußert. Die VeroStone GmbH hat 2018 mit 74 Beschäftigten einen Umsatz von rund 10 Mio. EUR erzielt. Die Sto SE & Co. KGaA ist einer der international bedeutenden Hersteller von Produkten und Systemen für Gebäudebeschichtungen. Führend ist das Unternehmen im Geschäftsfeld ...

