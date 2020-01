Original-Research: Godewind Immobilien AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Godewind Immobilien AG Unternehmen: Godewind Immobilien AG ISIN: DE000A2G8XX3 Anlass der Studie: Empfehlung: BUY seit: 08.01.2020 Kursziel: 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00. Zusammenfassung: Godewind (GWD) hat das Frankfurt Airport Center (FAC) mit einem tilgungsfreien Darlehensvertrag über EUR 130 Mio. refinanziert. Das neue Darlehen hat eine Laufzeit von sechs Jahren und einen Zinssatz von 1,2% verglichen mit dem alten Kredit in Höhe von EUR 92 Mio. (1,87%). Die verbesserten Konditionen sind auf den erfolgreichen Leerstandsabbau beim FAC von 18% zur Zeit der Akquisition auf 3,8% zurückzuführen. Dies führte seit dem Erwerb des Bürokomplexes im Dezember 2018 für EUR 168 Mio. zu einem Anstieg der Neubewertung um 39%. Der Deal stärkt die Ertrags- und Kapitalstruktur und schafft finanzielle Flexibilität für weiteres Wachstum. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR 6,00. First Berlin Equity Research has published a research update on Godewind Immobilien AG (ISIN: DE000A2G8XX3). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price target. Abstract: Godewind (GWD) refinanced Frankfurt Airport Center (FAC) with a redemption-free loan agreement for EUR 130m. The new facility features a six year maturity and a 1.2% coupon compared to the old EUR 92m loan at 1.87%. The improved terms owe to the successful vacancy reduction at FAC from 18% at acquisition to 3.8%. This drove some 39% in revaluation uplift since the property was acquired in December 2018 for EUR 168m. The deal strengthens earnings and the capital structure, while creating financial flexibility for further growth. Our rating remains Buy with a EUR 6 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19875.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2020 03:46 ET (08:46 GMT)