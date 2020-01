Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während die Dienstleistungsbranche in den USA unverändert optimistisch in die Zukunft blickt, verharrt das Verarbeitende Gewerbe im Krisenmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei der ISM-Index für den Servicesektor im Dezember von 53,9 auf 55,0 Punkte gestiegen und habe damit die Markterwartungen (54,5 Punkte) übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...