Das Royalty-Unternehmen EMX Royalty hat in der Türkei mit dem Esan-Konzern einen neuen Partner. Der Deal verspricht jede Menge Mehrwert für das Balya-Projekt.

4 Prozent NSR-Lizenzgebühr auf der Balya Royalty-Liegenschaft

EMX Royalty (ISIN: CA26873J1075; Aktienkurs 2,02 CAD / 1,39 Euro ) hatte die Balya-Liegenschaft im Rahemn einer n staatlichen Auktion in der Türkei erworben. EMX hat Bayla dann an Dedeman verkauft und sich eine vierprozentige NSR-Lizenzgebühr gesichert. Nach mehreren aussichtsreichen Explorationsphasen gründete EMX eine Lizenzpartnerschaft mit Dedeman. Dedeman finanzierte die Weiterentwicklung des Projektes. Nun gab EMX beziehungsweise die 100-prozentige Tochtergesellschaft Eurasia Madencilik bekannt, dass die Royalty-Liegenschaft von Dedeman an Esan Eczacibasi Endüstriyel Mammadeler übertragen wurde. Royalties sind projektbezogen und wandern daher bei einem Verkauf mit.

Esan ist ein starker Partner. Denn es handelt sich um einen der führenden türkischen Produzenten von Rohstoffen und unedlen Metallen. Esan betreibt zudem eine Blei-Zink-Mine und eine Flotationsmühle direkt neben dem EMX-Konzessionsgebiet Balya. Insgesamt gehören 40 Minen und 8 Verarbeitungsbetriebe zum Portfolio von Esan.

Der Deal

Die vierprozentige NSR-Gebühr, die EMX erhält, ist nicht begrenzt und kann nicht zurückgekauft werden. Nachdem Dedeman Ende 2019 die Liegenschaft und die Bergbauanlagen an Esan verkauft hatte, hat gleichzeitig EMX eine überarbeitete Lizenzvereinbarung mit Esan getroffen. Diese erlaubt das Mischen von Materialien, welche auf dem Esan-Grundstück und dem EMX-Konzessionsgebiet abgebaut wurden. Bereits 2015 hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...