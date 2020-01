Die Nel-Aktie befand sich in den letzten Wochen in einer Anstiegsphase. Der Kurs stieg, das Interesse an diesem Wert nahm zu und mehr Nachfrage führte zu weiter steigenden Kursen. Dieser Anstieg konnte kurzzeitig auch eine Widerstandslinie aus dem Weg räumen, was positiv ist. Doch dieser Ausbruch stellt sich jetzt als nicht nachhaltig heraus. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...