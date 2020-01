Unterföhring (ots) -Eine Narbe ist ihr Markenzeichen: Silvana Denker (35, Hövels, KreisAltenkirchen) ist Fotografin, erfolgreiches Curvy-Model undBody-Positivity-Aktivistin. Sie will ab dem 13. Januar 2020 bei "NoBody is perfect" (20:15 Uhr in SAT.1) gemeinsam mit drei anderenerfahrenen Coaches den Teilnehmern des Nacktexperiments dabei helfen,sich selbst wieder attraktiv zu finden. Silvana kämpft seit ihrerJugend mit Essstörungen und großen Gewichtsschwankungen. Zuletztmusste sie sich mehreren schweren Operationen, u.a. wegen einesLebertumors, unterziehen. Heute ziert eine große L-förmige Narbeihren Bauch, die sie zu ihrem Markenzeichen, dem "Bellysmile",gemacht hat.Silvana Denker: "Früher habe ich mich und meinen Körper gehasst, ichhabe mir gewünscht, jemand anderes zu sein oder meinen Körperregelrecht "abschneiden" und ersetzen zu können. Selbst als ichKleidergröße 38 trug. Ich habe viele Jahre gebraucht, um zu erkennen,dass ich gut bin wie ich bin. Nach und nach habe ich gelernt, michselbst zu akzeptieren und sogar zu lieben, auch als ich durch meineEssstörung stark an Gewicht zugenommen hatte. Auch meine Narbenmachen mich nicht weniger wertvoll, vielmehr erinnern sie mich daran,was mein Körper geleistet hat, welche Kämpfe in meinem Leben ichgewonnen habe. Diese positiven Gedanken, die Stärke, die ich in allden Jahren gewonnen habe, möchte ich an die Teilnehmer weitergebenund sie sich selbst einmal mit anderen als ihren eigenen Augen sehenlassen."Zum Format:Das Außergewöhnliche bei "No Body is perfect": Sex- undBeziehungsexpertin Paula Lambert, Tanzpädagogin und Coach SandraWurster, Fotografin und Curvy-Model Silvana Denker undPlus-Size-Model Daniel Schneider - alle vier Coaches sind nackt,lediglich farbenfrohe Bodypaintings zieren ihre Körper.Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass sich dieLebenszufriedenheit und das Selbstwertgefühl eines Menschen steigert,wenn er sich durchschnittliche, nackte Körper anschaut und selbstmehr Zeit mit seinem eigenen nackten Körper verbringt.* Um denTeilnehmern des Experiments das Vertrauen und den Glauben an dieeigene körperliche Attraktivität zurückzugeben (Body-Positivity),führen die vier Coaches sie in vier Tagen auf der griechischen InselMykonos durch verschiedene Herausforderungen. Ziel ist es, dass alleTeilnehmer am Ende der Woche sich selbst so annehmen, wie sie sind,um dann am "Naked Beach" alle Hüllen fallen lassen zu können. Kannman in vier Tagen tatsächlich lernen, sich selbst zu lieben?Produziert wird "No Body is perfect" für SAT.1 von der TRESOR TVProduktions GmbH. Es basiert auf dem englischen Format "Naked Beach"(produziert von Barefaced TV) auf Channel 4.*Dr. Keon West / Goldsmiths, University of London (2017): "Naked andUnashamed: Investigations and Applications of the Effects of NaturistActivities on Body Image, Self-Esteem, and Life Satisfaction.""No Body is perfect - Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar2020, um 20:15 Uhr, in SAT.1Mehr Infos zur Sendung und den Coaches sowie Bildmaterial zumDownload finden Sie unter http://presse.sat1.de/nobodyisperfect.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel. +49 89 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4486258