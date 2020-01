Hannover (www.anleihencheck.de) - Ruhe am deutschen Rentenmarkt: Trotz eines starken Auftritts am Aktienmarkt konnten sich die Kurse der deutschen Staatsanleihen weitgehend stabil halten, so die Analysten der Nord LB.Euro-Inflation ziehe im Dezember an: Die Teuerung in der Euro-Zone habe sich im letzten Monat des Jahres beschleunigt. Im Dezember seien die Verbraucherpreise um 1,3% ggü. dem Vorjahresmonat gestiegen, im November habe der Wert nur bei 1,0% gelegen. Von den von der EZB angepeilten 2% sei man damit noch weit entfernt. ...

