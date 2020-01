Guten Morgen,die aktuelle Marktlage kann bestenfalls als abwartend beschrieben werden. Der Gegenschlag Iran auf den Irak war erwartet worden und ist nur ein Zeichen dafür was uns in den kommenden Wochen und Monaten begleiten wird. Die Börse wird damit gut umgehen können, braucht aber etwas Zeit, um sich der neuen Situation anzupassen.Von der Makroebene ist derzeit auch noch nicht viel zu erwarten, also verbleibt der Blick auf die Einzelwerte.BEYOND MEAT: Gibt es Nachfrageengpässe?Der Kurssprung bei BEYOND MEAT ist eine Reaktion auf Bewegungen im Konkurrenzumfeld. Gestern schoss die Aktie um 12% nach oben, nachdem der Konkurrent IMPOSSIBLE FOODS angekündigt hatte, seine Kooperation mit MCDONALDS auf Eis zu legen. Hintergrund: IMPOSSIBLE FOODS hat zu geringe Kapazitäten, um mit dem Fastfood-Riesen mitzuhalten bzw. ihn ausreichend zu bedienen. In anderen Worten:

Den vollständigen Artikel lesen ...