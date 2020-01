Augsburg (ots) - 20 Jahre nach dem Start im Jahr 2000 bietet das Online-Portal www.homesolute.com (http://www.homesolute.com) Jahr für Jahr Millionen Menschen immer neue Inspirationen für ein schönes Zuhause. Kaum ein anderer Portalbetreiber blickt auf eine ähnlich lange Historie zurück und verfügt über einen solch enormen praxiserprobten Erfahrungsschatz.Das verlagsunabhängige Online-Portal homesolute.com feiert 2020 seinen 20. Geburtstag. Mit bis zu 50 Millionen Seitenaufrufen im Jahr erfreut sich das kostenfreie Informationsangebot rund ums Bauen, Wohnen, Renovieren und Garten großer Beliebtheit. Bild: tdx/homesolute.comhomesolute.com war und ist bis heute noch eines der wenigen verlagsunabhängigen Online-Magazine mit eigener Redaktion. Die Augsburger PR Company GmbH, unter deren Dach homesolute.com bis heute betrieben wird, hatte früh die Bedeutung des Internets erkannt und die Entwicklung eines innovativen Ratgeber-Portals vorangetrieben. homesolute.com ist in einer Zeit, in der Printmedien den Markt beherrschten, völlig neue Wege gegangen. Redaktionell wurden die Inhalte so aufbereitet, damit die Leserschaft einen umfassenden Mehrwert erhält, sie fachlich kompetent informiert und emotional begeistert. Eine Studie des Team Marketing Management International der Fachhochschule Augsburg attestierte dem Konzept bereits in der Anfangsphase ein großes und dauerhaftes Potenzial. In der Folgezeit hatte homesolute.com entscheidenden Anteil daran, Tipps und Ideen rund um Haus und Garten im Internet populär zu machen.Frühe Auszeichnungen sind bis heute Ansporn2002 wurde homesolute.com als einziges Portal von der Zeitschrift Öko-Test mit "sehr gut" bewertet. homesolute.com überzeugte damals schon durch inhaltliche Qualität, produktbezogene Neutralität sowie Bedienkomfort und Grafik. Die Verbraucherzentrale Bundesverband wies, wie zahlreiche andere auch, homesolute.com als "besonders empfehlenswert" aus.Parallel zum Siegeszug der Online-Medien stiegen die Zugriffszahlen stetig an. 2015 verzeichnete homesolute.com erstmals über 50 Millionen Seitenaufrufe. Noch nie zuvor nutzten so viele Menschen das kostenfreie Informationsangebot rund ums Bauen, Wohnen, Renovieren und Garten. Im Jubiläumsjahr 2020 will homesolute.com wieder die magische 50-Millionen-Marke knacken.Starke Marke und gefragte ZielgruppenSeit 2009 ist homesolute.com IVW-geprüft. Die unabhängige Prüfinstitution für den deutschen Werbeträgermarkt stellt seitdem objektiv ermittelte Nutzungszahlen zur Verfügung. Gerade in Zeiten, in denen digitale Werbung oft mit Skepsis betrachtet wird, schafft homesolute.com mit der Veröffentlichung belastbarer IVW-Zahlen optimale Voraussetzungen für einen funktionierenden Werbemarkt.homesolute.com bietet ein einzigartiges Marketingpotenzial. Der Großteil der Besucher kommt aus der stark umworbenen Premium-Zielgruppe. Dazu zählen Kaufkräftige, die Wert auf Qualität legen und für traditionelle Werte stehen, ebenso wie Konsumfreudige, die stete Veränderungen in einem trendbewussten Zuhause suchen, sowie Wunscherfüller, für die der Traum von den eigenen vier Wänden in Wirklichkeit werden soll. Bildungsniveau und Haushaltsnettoeinkommen sind in diesen Zielgruppen überdurchschnittlich. Im Vergleich zur Grundgesamtheit der Internet-Nutzer hat homesolute.com einen besonders hohen Besucheranteil in der Altersgruppe der 20-59-Jährigen. 52% sind Frauen, 48% Männer.Weitere Informationen unter http://www.homesolute.com/.Pressekontakt:PR Company GmbHWerner-von-Siemens-Str. 6D-86159 AugsburgTel +49 (0) 821/ 258 93 00Fax +49 (0) 821/ 258 93 01e-Mail: info@prcompany.deOriginal-Content von: homesolute.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140202/4486289