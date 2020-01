Dietikon (ots) - Die Chicorée Gruppe steigert den Gesamtumsatz im Jahr 2019 um 5% auf 159 Millionen CHF und erzielt damit den höchsten Umsatz in der gesamten Unternehmensgeschichte.Trotz der anhaltenden schwierigen Situation im Detailhandel, insbesondere in der Textilbranche, legt Chicorée im Jahr 2019 erneut zu."Die positive Entwicklung basiert auf einer starken Kollektion mit einem einmaligen Preis-Leistungsverhältnis, einer zusätzlich gestärkten Kundenbindung durch unser neues Treueprogramm und dem Ausbau unseres Filialnetzes. Das vergangene Jahr wurde wieder durch einen heissen Sommer geprägt. Aus diesem Grund lief die Frühlings- und Sommerkollektion besonders erfolgreich. Der eher warme Herbst und Winter und ein zurückhaltendes Weihnachtsgeschäft haben die hohen Erwartungen jedoch etwas gedämpft", so Jörg Weber, Inhaber der Chicorée Gruppe.Intensivere Kundenbindung dank neuem Treueprogramm und Smartphone-AppDas im April 2018 lancierte neue Chicorée VIP-Kundenprogramm wurde weiter auf inzwischen über 450'000 registrierte VIP-Kundinnen ausgebaut. Gemäss dem Loyalty Trend Report Schweiz wird das Chicorée VIP-Kundenprogramm bereits fünf Monate nach der Lancierung in den Top 10 der beliebtesten Kundenbindungsprogrammen der Schweiz gelistet (siehe Quelle). Die Chicorée Smartphone-App ist dank ihren speziellen Aktionen sehr populär und wurde in der Schweiz bereits über 300'000 Mal heruntergeladen.2019 wurden 7 neue Standorte im Hauptkonzept Chicorée eröffnet. Chicorée setzt weiterhin ausschliesslich auf den stationären Handel.Neu zählt die Gruppe mit den Modulen Chicorée und Chicorée Outlet 164 Standorte in allen Landesteilen der Schweiz und beschäftigt über 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Weiteres Wachstum und neue OmnichannelservicesFür das Jahr 2020 strebt Chicorée weiterhin ein hohes Tempo und weiteres Wachstum an. Im aktuellen Jahr sind 5 bis 10 neue Standorte geplant. Auch sollen dieses Jahr neue Omnichannelservices wie beispielsweise Click & Reserve (Produkte online reservieren und in der Filiale bezahlen bzw. abholen) eingeführt werden.Chicorée eröffnete die erste Filiale vor 35 Jahren 1985 in Baden AG und wird auch heute noch vom Gründer und Inhaber Jörg Weber mit seinen beiden Söhnen als Schweizer Familienunternehmung geführt.Quelle: Loyalty Trend Report Schweiz Bericht 20 Min http://ots.ch/eWALqwKontakt:Chicorée Mode AGPascal WeberKanalstrasse 88953 Dietikon / ZHT: +41 43 244 48 48E: p.weber@chicoree.chPresseinfos & Pressebilder: https://chicoree.ch/de/company/presse/Original-Content von: Chicorée Mode AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059304/100839626