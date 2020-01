Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Sparks, NV (pta018/08.01.2020/11:30) - Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen hervorragenden Start in das Jahr 2020 haben. So konnten wir Ende des letzten Jahres erfreulicherweise eine Joint-Venture-Vereinbarung hinsichtlich der Entwicklung eines neu entdeckten Heliumfeldes unterzeichnen. Was diese Vereinbarung besonders interessant macht, sind hierbei mehrere Punkte:



Zum Einen ist Helium nur begrenzt verfügbar und kann nicht künstlich hergestellt werden, zum Anderen steigt die weltweite Nachfrage bei knappem Angebot seit Jahren stetig. Damit einhergehend sehen wir seit Jahren steigende Preise. Nachdem sich die Marktpreise für Helium in den letzten zwei Jahren rund verdoppelt haben, sehen Fachleute einen erneuten Preissprung und eventuell sogar eine nochmalige Verdoppelung für die kommenden 12 - 18 Monate.



Forscher warnen bereits sogar vor einer weltweiten Heliumkrise (Quelle: Spiegel Online, 17.09.2019, https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/helium-forscher-warnen-vor-weltweiter -knappheit-a-1287198.html ).



Das Helium-Feld befindet sich in Nachbarschaft zum sog. "Harley Dome Field" in Utah, welches bereits 1934 durch US-Präsident Roosevelt als "Federal Helium Reserve No. 2" betitelt wurde, ist jedoch um einiges größer und könnte damit zu einem der größten Heliumfelder der gesamte USA werden.



Eine weitere gute Nachricht erreicht uns aus Kentucky: Wie in unserer letzten Unternehmensmeldung beschrieben, hat Mystic Energy Services LLC, unser Operator und Partner vor Ort, sich weitere interessante Bohrgebiete in Ohio County, Kentucky, gesichert. Das Nachbargebiet ist der zweitgrößte "Ölproduzent" für den gesamten Staat Kentucky. Zwischenzeitlich haben wir uns entschlossen hier die erste Bohrung in 2020 zu setzen. Wenn es die Wetterlage zulässt kann dies eventuell sogar bereits Anfang Februar 2020 erfolgen.



Über NW OIL: Die Firma NW OIL beschäftigt sich mit der Akquisition und Reaktivierung von Erdölfeldern, um diese mit modernen Methoden auf eine maximale Produktion auszuweiten. Ziel ist es, Nischen zu besetzen, die für Großunternehmen uninteressant sind, da diese nicht lukrativ genug erscheinen jedoch für Nischenunternehmen hochprofitabel sein können.



Das Unternehmen NW OIL zeichnet sich durch eine schlanke Struktur in der Unternehmensführung aus. Der Fokus der Firma richtet sich auf Ölexplorations- und Ölregenerationsprojekte, die unter Einbeziehung von professionellen Sachverständigen, Geologen und Wissenschaftlern weiter entwickelt werden.



Zur Zeit arbeitet NW OIL an der Entwicklung von mehreren Projekten in den USA (Alabama und Kentucky). Durch das ausgezeichnete Netzwerk sowie durch die Einbindung erfahrener Geologen und Petroleumingenieure ist der Zugang zu lukrativen Projekten gegeben und wird gewährleistet, dass die Feldentwicklung der erwarteten Ölreserven in Gebieten stattfindet, in dem ähnliche Erdölfelder bereits eine sehr gute Produktion hatten.



Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Notierung der Stammaktien im elektronischen Angebotssystem des Over-the-Counter Bulletin Board durchzuführen. Das Management geht davon aus, dass der Prozess der Erlangung eines Handelssymbols und die Aufnahme des Handels der Aktien im Jahr 2020 zu erwarten ist.



Weitere Informationen erhalten Sie ggfs. im Internet unter " https://www.nwoil.net/ ".



Disclaimer/Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen/Risikohinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Prognosen über mögliche zukünftige Ereignisse oder die mögliche zukünftige finanzielle Entwicklung der Gesellschaft.



Alle Aussagen, Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, und/oder Annahmen welche zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten, sind keine Aussagen über historische Fakten und können "zukunftsgerichtete Aussagen" sein.



Zukunftsgerichtete Aussagen können zudem durch die Verwendung von Wörtern wie beispielsweise "erwarten", "werden", "antizipieren", "schätzen", "glauben" oder durch Aussagen identifiziert werden, die darauf hinweisen, dass bestimmte Handlungen eintreten "können", "könnten", "sollten" oder "sollen". Obwohl wir glauben, dass unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, können diese Pläne, Absichten und Erwartungen möglicherweise nicht erreicht werden.



Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können wesentlich von denen abweichen, die in den in dieser Mitteilung und/oder in unseren Unterlagen und Mitteilungen gegenüber der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission SEC enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten, ausgedrückt oder impliziert sind.



Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung erfolgen in Übereinstimmung mit den Safe Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.



Diese Mitteilung hat ausschließlich informatorischen Charakter. Sie stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung oder anderweitigem Erwerb von Aktien der Gesellschaft noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien dar und ist auch nicht in diesem Sinne auszulegen.



