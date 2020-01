Ballerup (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von LiqTech ein: Die Leerverkäufer von Squarepoint Ops LLC attackieren die Aktien von LiqTech International Inc (ISIN: US53632A2015, WKN: A2PGR0, Ticker-Symbol: 39J, NASDAQ-Symbol: LIQT). Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 06.01.2020 ihre Netto-Shortposition von 0,91% auf 1,01% der Aktien von LiqTech angehoben. ...

