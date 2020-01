Die Lage am Persischen Golf sorgt an den Finanzmärkten weiterhin für Gesprächsstoff. Die jüngsten iranischen Vergeltungsangriffe auf irakische Militärbasen, die auch von den USA genutzt werden, stifteten diesbezüglich neue Unruhe. "Angstbarometer", wie Gold und die Ölpreise, sprangen an. Aktienindizes gerieten hingegen etwas unter Druck, auch wenn man gleichzeitig konstatieren muss, dass die großen Rückschläge an den Aktienmärkten bislang ausblieben. ...

