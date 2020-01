Bis Anfang 2018 lief es für das Wertpapier von Boeing wir am Schnürchen gezogen aufwärst, der Wert konnte ein Rekordhoch nahe 400,00 US-Dollar erreichen. Nach einer kurzfristigen Zwischenkonsolidierung schoss die Aktie Anfang 2019 sogar auf einen Wert von 446,01 US-Dollar hoch. Schnell aber holte den US-Flugzeugbauer die Realität wieder ein und Zwang das Papier in den darauf folgenden Monaten in eine Handelsspanne zwischen 320,00 und grob 395,00 US-Dollar. Grund für die Seitwärtsbewegung war unter anderem das Flugverbot für das Zugpferd des Unternehmens, die Boeing 737 MAX. Schlussendlich gab der Boeing-Chef Muilenberg nach und verhängte kürzlich einen Produktionsstopp. Nur wenig später musste Selbiger seinen Sessel räumen. Das hat den Aktionären wieder Hoffnung gegeben, diese griffen im Bereich von 320,00 US-Dollar beherzt zu und konnten die wichtige Unterstützung aus dem abgelaufenen Jahr noch einmal verteidigen. Kurzfristig ergeben sich jetzt durchaus interessante ...

