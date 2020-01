UBM Development hat vor Jahresende 2019 noch drei in Entwicklung befindliche Projekte veräussert: Zwei Hotels in Polen, das Mercure Mlynska in Kattowitz und das ibis Styles Mogilska in Krakau, wurden an Union Investment veräußert. Zudem erfolgte der Globalverkauf eines Wohnbauprojekts in der Baranygasse 7 im 22. Wiener Gemeindebezirk an die Buwog. Der Veräußerungserlös belief sich auf insgesamt rund 120 Mio. Euro. "Bei Wohnen setzt sich der Trend zu Gesamtverkäufen jetzt auch in Österreich durch. Unser Hotelgeschäft ähnelt schon fast einer Fabrik", kommentiert Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development.UBM ( Akt. Indikation: 47,70 /48,20, -1,13%) S Immo-Aufsichtsrat und IVA-Chef Wilhelm Rasinger hat wieder S ...

