Der Wiener Börse Preis ist in diesem Jahr an die OMV, Wienerberger und CA Immo vergeben worden. Der Preis wurde heuer zum 13. Mal verliehen, aufgrund der Coronakrise fand die Verleihung diesmal "in kleinem Rahmen" statt, teilte die Wiener Börse mit.Neben dem ATX-Preis, der heuer erstmals an den heimischen Öl- und Gaskonzern ging, holte sich die OMV bereits zum elften Mal den Corporate-Bond-Preis. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...