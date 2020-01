Nachhaltig anlegen - was ist das?

Das Thema Nachhaltigkeit ist in aller Munde und war während des gesamten letzten Jahres vermehrt in den Nachrichten zu finden. Insbesondere die junge, schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg, welche sich weltweit Gehör verschafft hat und die Menschen dazu auffordert, politische Maßnahmen zum Klimaschutz einzufordern, schaffte es immer wieder in die Schlagzeilen. Ein Thema, das die ganze Welt bewegt.

Das Thema Nachhaltigkeit aber nicht erst seit Kurzem ein Begriff - und auch jedem bekannt. Doch wenn es um nachhaltige Anlagen geht, scheint noch eine gewisse Wissenslücke zu bestehen. So ist vielen Anlegern gar nicht bewusst, dass es auch einen Nachhaltigkeitsansatz gibt, wenn es um Sparen oder Anlegen geht. Aber auch bei Anlegern gewinnt das Thema inzwischen zunehmend an Bedeutung.

