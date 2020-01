Der DAX hat am Mittwochmittag den Weg zurück ins Plus geschafft und notiert 0,2 Prozent höher bei 13.255 Zählern. Händler heben besonders die Langsamkeit des Kursanstiegs als positiv hervor. "Das zeigt, dass sich viele Anleger lange Gedanken gemacht haben und sehr bewusst zugreifen", sagte ein Händler. Der DAX-Futures hat seit dem Tiefstand in der Nacht über 280 Punkte gewonnen, der Ölpreis ist wieder auf Vortagsniveau gefallen bei 68,43 Dollar.

Anlass gibt die Hoffnung auf versöhnliche Worte bei der für den Nachmittag angekündigten Rede von US-Präsident Trump mit Blick auf Iran. Strategische Analysten hatten im Tagesverlauf hervorgehoben, dass US-Präsidenten in solchen Situationen zumeist mit Bedacht reagiert hatten, solange der Konflikt keine US-Leben gekostet hatte.

January 08, 2020 07:21 ET (12:21 GMT)

