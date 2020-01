CAMBRIDGE, Mass. und BERLIN, Jan. 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZAGENO, eine führende Enterprise-Marktplatz-Lösung, die E-Commerce mit Life Science verbindet, gab heute bekannt, dass Robert Cruickshank zum 13. Januar als Chief Financial Officer in das Unternehmen eintreten wird.



"Wir freuen uns sehr, Bob in unserem Team begrüßen zu dürfen. Sein Fachwissen hinsichtlich der Finanzanforderungen von jungen Unternehmen mit schnellem Wachstum als auch bereits lange etablierten reifen Organisationen passt hervorragend zu ZAGENO ", sagte Florian Wegener, Mitbegründer und CEO von ZAGENO. "Von Bobs tiefem Verständnis für die Technologie- und Fertigungsbranche werden unsere Kunden und Partner profitieren."

"Ich freue mich sehr, an diesem entscheidenden Punkt des schnellen Wachstums von ZAGENO dem Unternehmen beizutreten", sagte Robert Cruickshank, CFO bei ZAGENO. ZAGENO vermag eine Herausforderung zu lösen, welches einzelne Zulieferer nicht schaffen: mit Hilfe seiner einzigartigen Plattform die spezifischen Bedürfnisse von Wissenschaftlern sowie Einkäufern ganzheitlich zu befriedigen. Aus diesem Grund ist ZAGENO in diesem sehr großen und vielfältigen Markt einzigartig positioniert. Ich freue mich darauf, dem Team beizutreten und das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein Wachstumspotenzial auszuschöpfen."

Für ZAGENO bringt Cruickshank ein tiefes Maß an Branchenverständnis und operativer Erfahrung in den Bereichen Software, Technologie und Fertigungsindustrie mit sich. Zuletzt war er mehr als vier Jahre bei ezCater, einem Marktplatzmodell für Business Catering, als Chief Administrative Officer und Co-CFO tätig.

Zuvor war er fast vier Jahre bei Amazon Robotics (ehemals Kiva Systems) als CFO und Corporate Controller für alle Finanzgeschäfte verantwortlich. Über fast ein Jahrzehnt war Cruickshank Vice President of Finance bei Aspen Technology, einem führenden Anbieter von Software zur Optimierung der Prozessfertigung. In dieser Funktion leitete er das Team, das für die Preisgestaltung / kommerzielle Genehmigung und die Umsatzrealisierung aller wichtigen Lizenztransaktionen des Unternehmens verantwortlich war.

Cruickshank erhielt seinen BA von der Wake Forest University und seinen MS / MBA in Accounting von der D'Amore-McKim School of Business an der Northeastern University. Er ist auch Wirtschaftsprüfer.

ZAGENO wurde 2019 mit dem Enabling Technology Leadership Award von Frost & Sullivan für nordamerikanische eCommerce-Lösungen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf der ZAGENO-Newsseite unter https://blog.zageno.com/news .

Über ZAGENO

ZAGENO hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen, indem Einkaufsprozesse von Laborbedarf mit seiner preisgekrönten, einzigartigen E-Commerce-Plattform effizienter gemacht werden. Mit über 10 Millionen verfügbaren Produkten ermöglicht ZAGENO das bequeme, effiziente und zuverlässige Online Einkaufen von Forschungsmaterial. Die Customer Experience von ZAGENO beinhaltet den Scientific Score, ein neutrales Produktbewertungssystem zur Unterstützung von Kaufentscheidungen. ZAGENO ist auf Desktops, Tablets und Mobilgeräten verfügbar und erleichtert Laborbedarf-Einkäufe wie nie zuvor. Es ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. ZAGENO wurde 2015 gegründet und unterhält Büros in Cambridge, Massachusetts und Berlin. Besuchen Sie ZAGENO im Internet unter zageno.de. Folgen Sie ZAGENO in den sozialen Medien auf LinkedIn , Twitter , Instagram und Facebook .