MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Nach dem Flugzeugabsturz mit mehr als 170 Toten im Iran rät Russlands Luftfahrtbehörde Fluggesellschaften des Landes ab, den iranischen und irakischen Luftraum zu nutzen. Genannt werden in der Empfehlung auch der Persische Golf und der Golf von Oman, teilte die Behörde der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch in Moskau mit. Die ukrainische Flugsicherheit verbot Flüge über dem Iran. Das solle in der kommenden Nacht in Kraft treten.



Der Iran hatte in der Nacht zum Mittwoch mit Raketen US-Militärstützpunkte im Irak angegriffen. Daraufhin untersagte die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA US-Flugzeugen die Nutzung des Luftraums in Teilen des Nahen Ostens. Am Morgen war bei Teheran ein ukrainisches Passagierflugzeug abgestürzt./cht/DP/jha