Hamburg (ots) - Glückwunsch! In ihrer Rolle als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm ist Maria Furtwängler mit 35,7 % der Stimmen die Nummer eins bei den Krimi-Fans. Das ergab jetzt eine Repräsentativ-Umfrage* der Fernsehzeitschrift auf einen Blick.Die Wahl zu "Deutschlands beliebtester TV-Ermittlerin" war so spannend wie ein guter Krimi. Die beiden "Tatort" Kommissarinnen Lindholm und Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und die ZDF-Ermittlerin Marie Brand (Mariele Millowitsch) lieferten sich einen packenden Dreikampf um die Krimi-Krone. Maria Furtwängler (35,7 %) siegte hauchdünn vor Ulrike Folkerts (35,1 %) und Mariele Millowitsch (35,0 %).Die Top Ten:Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm, Tatort): 35,7 %Ulrike Folkerts (Lena Odenthal, Tatort): 35,1 %Mariele Millowitsch (Marie Brand): 35,0 %Adele Neuhauser (Bibi Fellner, Tatort): 24,7 %Anna Loos (Helen Dorn): 21,0 %Katharina Böhm (Vera Lanz, Die Chefin): 20,4 %Lisa Wagner (Winnie Heller, Kommissarin Heller): 18,9 %Stefanie Stappenbeck (Linett Wachow, Ein starkes Team): 18,6 %Senta Berger (Eva Prohacek, Unter Verdacht): 17,2 %Ulrike Kriener (Ellen Lucas, Kommissarin Lucas): 15,4 % * YouGov-Umfrage "Welche TV-Ermittlerin sehen Sie am liebsten?" im Auftrag der TV-Zeitschrift auf einen Blick, 849 Befragte ab 18 Jahren, im Zeitraum 13.12. bis 16.12.2019. Mehrfachnennungen waren möglich.Hinweis für die Redaktionen:Der gesamte Beitrag zur Umfrage erscheint in der aktuellen Ausgabe von auf einen Blick (Nr. 3/2020, EVT 09.01.).