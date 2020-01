Baden-Baden (ots) - Samstag, 11. Januar 2020 (Woche 3)/08.01.202018.15RP: Land - Liebe - LuftDer mit der Erde sprichtErstsendung:08.05.2017 in SWR RPVier Generationen, über 40 Gemüsesorten: Der Schoßberghof im südpfälzischen Minfeld war über Generationen ein konventioneller Betrieb, bis Michael Groß einen richtungsweisenden Entschluss fasste. Der Mann, der mit der Erde spricht, machte Schluss mit Massenproduktion und chemischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln.Seither ticken die Uhren auf dem Schoßberghof anders. Heute setzt die Familie auf Solidarische Landwirtschaft und Direktvertrieb. Gegen einen Monatsbeitrag erhalten Teilnehmer saisonales Obst und Gemüse direkt vom Acker. Wer will, kann auf den Hof kommen, mitanpacken, Landwirtschaft hautnah miterleben. Der direkte Kontakt zum Mutterboden ist wichtig, sagt Bauer Michael Groß. Er ist Landwirt aus Leidenschaft und eigentlich auch Philosoph.Der Umbau zum Biohof war keine leichte Entscheidung für seine Familie, ihre Existenz stand und steht immer noch auf dem Spiel. Das neue Hofkonzept ist noch in der Erprobungsphase und alle helfen mit - Eltern, Großeltern und Enkel. Ausgerechnet in diesem wichtigen Jahr spielt das Wetter die meiste Zeit verrückt. Es regnet unaufhörlich, um die Ernte steht es schlecht. Dazu der schier aussichtslose Kampf gegen das Unkraut. Ein schwieriges Jahr auf dem Schoßberghof.Donnerstag, 16. Januar 2020 (Woche 3)/08.01.202022.45Kunscht!Kultur im SüdwestenModeration: Ariane BinderGeplante Themen:"Lindenberg! Mach dein Ding!" - ein Film über die wilden Anfänge des bedeutendsten Rockmusikers Deutschlands - jetzt im Kino.Er bringt die Sonne ins Museum und Wasserfälle nach New York: Olafur Eliasson verzaubert das Publikum mit seinen poetischen Werken - jetzt im Kunsthaus Zürich zu erleben.Tanzen wie ein König - Tanzlegende Egon Madsen mit "EGON king MADSEN lear", eine Uraufführung im Theaterhaus Stuttgart.Theater für alle - "Istanbul" oder "Ellbogen" etwa - mit der Kieler "Tatort"-Kommissarin Almila Bagriacik: Das Nationaltheater Mannheim setzt verstärkt auf Diversität.Tanzen oder Hochleistungssport? Nicolas Köhler aus Freiburg ist 15 und ein besessener Tänzer, Weltmeister in der Kategorie zeitgenössischer Tanz. Was treibt ihn an?"Kulturtipps"Samstag, 18. Januar 2020 (Woche 4)/08.01.202018.05RP: HierzulandDie Heinrich-Becker-Straße in BingerbrückErstsendung:05.01.2020 in SWR RPBiesdorf liegt rund 30 Kilometer südwestlich von Bitburg in der Südeifel. Die Grenze zu Luxemburg ist gerade mal fünf Minuten entfernt. Etwas abseits liegt die Gemeinde mit ihren 240 Einwohner*innen im äußersten Südwesten von Rheinland-Pfalz. Umso mehr wundert es, dass ausgerechnet hier in der Klosterstraße ein Gymnasium mit 550 Schülern steht.Die Missionare von der Heiligen Familie hatten vor 80 Jahren am Rande des Ortes ein Kloster mit einer Missionarsschule gegründet. Später wurde daraus ein Gymnasium mit Internat. Der Einfluss der Patres nahm aber im Laufe der Jahrzehnte ab. Vor wenigen Jahren verließen sie die Schule endgültig. Seitdem kümmert sich eine Trägergesellschaft aus ehemaligen Schülern und Eltern um den Erhalt des "Dorf-Gymnasiums", das von Schülern aus 90 Gemeinden wegen seiner ruhigen, familiären Atmosphäre geschätzt wird.Sonntag, 19. Januar 2020 (Woche 4)/08.01.202016.45Närrische Wochen im SüdwestenMeenzer KonfettiErstsendung:13.01.2015 in SWR/SRMainz ist eine Hochburg der rheinischen Fastnacht: Ob Kokolores oder politischer Vortrag, in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt laufen die Rednerinnen und Redner alljährlich zu großer Form auf. In drei Folgen zeigt der SWR Höhepunkte aus Mainzer Büttenreden und närrischen Auftritten der letzten Jahre aus der Fernsehsitzung "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht", sowie aus der Sitzung der Mombacher Bohnebeitel. "Meenzer Konfetti" verspricht beste närrische Unterhaltung.18.05RP: HierzulandAuf dem Stiel in OberhausenOberhausen trug früher den Namen Husen und wurde in der Merowingerzeit gegründet. Das Dorf liegt an der Nahe und gehört zur Verbandsgemeinde Rüdesheim. In dem kleinen Weinbauort leben rund 370 Menschen. Apropos Wein: Aus Oberhausen stammt die 2017 gewählte Deutsche Weinkönigin Katharina Staab.Die Straße "Auf dem Stiel" ist alles andere als eine gewöhnliche Dorfstraße. Schon bei einem Spaziergang fallen bunt bemalte Laternenpfeiler, Holzskulpturen oder Drechselarbeiten ins Auge. Hinter den Hauswänden gibt's noch mehr zu entdecken, denn in der Straße leben ungewöhnlich viele kreative Köpfe. Sie alle haben sich sogar zu einer Kunstgruppe formiert. Die Gruppe "Stielleben" verwandelt die Straße "Auf dem Stiel" regelmäßig in eine Freilichtgalerie.Mittwoch, 29. Januar 2020 (Woche 5)/08.01.202013.30 h: Geänderte Folge (und Erstsendedatum)13.30Gefragt - Gejagtmit Alexander BommesErstsendung:10.09.2019 in Das ErsteFolge 351Samstag, 01. Februar 2020 (Woche 6)/08.01.2020Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt.05.25Planet SchuleFacesAnastacia, BrasilienFolge 1/2305.28Planet SchuleFacesGabriela, BrasilienFolge 2/23Freitag, 07. Februar 2020 (Woche 6)/08.01.202023.30 h: Sendung wird mit VT-UT ausgestrahlt!23.30Die Mathias Richling ShowSamstag, 08. Februar 2020 (Woche 7)/08.01.202017.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!17.00(VPS 16.59)Durch die Pyrenäen in Spaniens Grand CanyonMeine Traumreise auf den Spuren der WanderschäferSonntag, 09. Februar 2020 (Woche 7)/08.01.202020.15Närrische Wochen im SüdwestenSchwaben weissblau, hurra und helauErstsendung:07.02.2020 in BRBeim großen närrischen Faschingsereignis in Memmingen sind Publikumslieblinge wie Bauchredner Perry Paul, die Kabarettisten Heinrich del Core und Wolfgang Krebs, Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim, Ballonkünstler Tobi van Deisner, Meichelbecks Zenta alias Mundartdichterin Waltraud Mair und Hillus Herzdropfa von der Alb wieder dabei. Matthias Sorg von der FG Dietmannsried trägt gemeinsam mit Stefan Sörgel einen ganz speziellen Boxkampf aus. Das Ehepaar Kaiser von den Löwen 77 Legau e. V. spielt "Szenen einer Ehe".Samstag, 15. Februar 2020 (Woche 8)/08.01.2020Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt.05.25Planet SchuleFacesNatalia, BrasilienFolge 3/2305.27Planet SchuleFacesPedro, BrasilienFolge 4/2317.00 h: Nachgelieferten Untertitel beachten!17.00Von der Großstadt auf die HalligMeine Traumreise nach LangeneßDienstag, 18. Februar 2020 (Woche 8)/08.01.2020Sendungen werden mit VT-UT ausgestrahlt.Tagestipp20.15Närrische Wochen im SüdwestenMumbach Mumbach täterä -Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 202001.00Närrische Wochen im SüdwestenMumbach Mumbach täterä -Sitzung der Mombacher Bohnebeitel 2020 (WH)Samstag, 22. Februar 2020 (Woche 9)/08.01.202017.00 h: Korrigierten Sendetitel und nachgelieferten Untertitel beachten!17.00Mit dem Traktor auf TourMeine Traumreise von den Karpaten nach Österreich