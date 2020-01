Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) plant nach Angaben ihres Sprechers trotz jüngster Forderungen aus der Spitze der Unions-Parteien keine Umbildung des Regierungskabinetts. Er habe bereits am Montag erklärt, dass die Kanzlerin "mit allen Ministern und allen Ministerinnen gut und gerne" zusammenarbeite, sagte Seibert auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das gilt weiterhin", sagte Seibert. "Eine Kabinettsumbildung steht nicht an", so der Regierungssprecher.

