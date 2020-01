Wien (www.fondscheck.de) - Oliver Schulte arbeitet seit 1. Januar bei Fidelity International in Kronberg, so die Experten von "FONDS professionell".Entsprechende Informationen des Branchendienstes "Finanz-Szene.de" habe das Unternehmen auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE bestätigt.Schulte sei Generalbevollmächtigter der FIL Fondsbank (FFB) und als Chief Operating Officer (COO) für das deutsche Plattform- und IFA-Geschäft verantwortlich. "In der neuen Rolle wird Oliver Schulte maßgeblich für die Steuerung (Governance) der FFB verantwortlich sein. Gleichzeitig wird er die strategische Ausrichtung des Geschäfts weiterentwickeln und eng mit den Teams Kundenservice, Depotadministration und IT der FFB zusammenarbeiten", teile eine Sprecherin mit. Die Position sei neu geschaffen worden. ...

