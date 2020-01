Hamburg/Blumenau (ots) - Der Körber-Konzern investiert weiter in sein Geschäftsfeld Logistik-Systeme und erwirbt die Mehrheitsanteile an Otimis Ltda. in Brasilien. Das Software- und Beratungsunternehmen für Supply-Chain-Management optimiert die Lagerhaltung und Logistikaktivitäten für Kunden auf der ganzen Welt. Die Akquisition wurde mit Wirkung zum 18. Dezember 2019 abgeschlossen.Angesichts des technologischen Fortschritts und der Digitalisierung von Supply-Chain-Prozessen suchen Unternehmen nach Partnern, die sie weltweit betreuen können. Um dieser Nachfrage nach globalen Anbietern gerecht zu werden, hat Körber Logistik-Systeme seine Service- und Supportkapazitäten mit dem Erwerb von Otimis in Lateinamerika ausgeweitet. Zudem erweitert Otimis die bestehenden Kundendienstkapazitäten von Körber in Nordamerika, Europa und der Asien-Pazifik-Region (APAC). Otimis hat Standorte in Blumenau und São Paulo in Brasilien sowie Santiago in Chile und plant eine Expansion nach Mexiko.Seit 2004 ist Otimis Implementierungs- und Vertriebspartner der Supply-Chain-Management-Lösungen des Körber Logistics Unternehmens HighJump. Als Teil des Körber-Konzerns verfügt Otimis nun über ein komplettes Portfolio an Supply-Chain-Technologien, darunter Software für das Supply-Chain-Management, industrielle Sprachlösungen, autonome mobile Robotik-Systeme (AMR) und Materialflussautomatisierung.Körber hat erst kürzlich die Mehrheit an der in Australien ansässigen Cohesio Group übernommen, ein führendes Unternehmen im Bereich der Integration von sprachgesteuerten und AMR-Lösungen für die Logistik in der APAC-Region."Dies ist ein weiterer Baustein unserer erfolgreichen Internationalisierungsstrategie", sagt Stephan Seifert, Vorstandsvorsitzender der Körber AG. "Mit Otimis haben wir eine ideale Basis für weiteres Wachstum in Lateinamerika und können unseren Kunden marktführende Logistik-Lösungen anbieten.""Die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit, die im Laufe der Jahre zwischen HighJump und Otimis gewachsen ist, hat uns ermutigt, den nächsten Schritt zu gehen und Otimis unter das Dach von Körber zu holen", ergänzt Dirk Hejnal, CEO des Geschäftsfelds Logistik-Systeme. "Otimis ist für Körber Logistics ein wichtiges Standbein in der Region und versetzt uns in die Lage, mit unseren internationalen Kunden gemeinsam global zu denken und zugleich lokal zu handeln."Hélcio Lenz, Gründer und CEO von Otimis, sagt: "Unsere lokalen Wurzeln und die Stärke des globalen Körber-Netzwerks sind ideale Voraussetzungen für unser nachhaltiges Wachstum und das unserer Kunden. Das gesamte Otimis-Team und ich freuen uns darauf, Teil von Körber zu sein und gemeinsam die Supply Chain der Zukunft zu gestalten."Über KörberDie Körber AG ist die Holdinggesellschaft eines internationalen Technologiekonzerns mit weltweit rund 10.000 Mitarbeitern. Der Konzern vereint technologisch führende Unternehmen mit mehr als 100 Produktions-, Service- und Vertriebsstandorten. Körber verbindet die Vorteile einer weltweit präsenten Organisation mit den Stärken hochspezialisierter und flexibler mittelständischer Unternehmen. Diese bieten ihren Kunden Lösungen, Produkte und Services in den Geschäftsfeldern Körber Digital, Logistik-Systeme, Pharma-Systeme, Tissue und Tabak.Über Körber Logistik-SystemeDas Geschäftsfeld Logistik-Systeme des Körber-Konzerns ist führender Anbieter vollintegrierter Anwendungen zur Optimierung komplexer interner und externer Logistikprozesse. Unter der Dachmarke Körber Logistics liefert das Geschäftsfeld digitalisierte Lösungen für die Smart Factory (Produktionslogistik), das Warehouse, Distributionszentren, E-Commerce und die Steuerung der gesamten Lieferkette. Die Dachmarke vereint in drei Geschäftsbereichen die Unternehmen Aberle und Consoveyo (Systemintegration), Langhammer und Riantics (Produktlösungen) sowie Aberle Software, Cirrus Logistics, Cohesio Group, DMLogic, HighJump, Inconso und Voiteq (Software). Diese bieten ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot von der Systemintegration über Lager-, Palettier-, Depalettier- und Fördertechnik bis hin zu Software.Über Otimis Ltda.Otimis Ltda. mit Hauptsitz in Blumenau, Brasilien, bietet weltweit führende Software-Lösungen für das Supply-Chain-Management mit hochspezialisierten Services und Unterstützung bei der Nutzung gängiger Tools. Als langjähriger Partner von HighJump, einem Unternehmen des Körber Logistics Geschäftsbereichs Software, ist Otimis bekannt für Cloud- und Vor-Ort-Lagerverwaltungssysteme (WMS) und andere Lösungen zur Verbesserung und Automatisierung der Auftragsabwicklung in komplexen Supply-Chain-Landschaften.Weitere Information unter www.koerber.com (http://www.koerber.com), www.koerber-logistics.com (http://www.koerber-logistics.com) und www.otimis.com/en (file:///KOERBERAG.DE/H/KAG_Kommunikation/3_Projekte_Themen/01%20M&A%20Projekte/2019/VICTORIA%20-KLS/Kommunikation/PM/www.otimis.com/en)