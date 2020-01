Zum Auftakt präsentierte Samsung in Las Vegas das Projekt Neon und die Plattform Core R3, die aus Standbildern und Motion Capture interaktive Avatare machen kann. Second Life 2.0 oder steckt mehr dahinter? Samsung sorgte gleichzeitig für einen der lächerlichsten und einen der aufregendsten Momente des ersten CES-Tages. Lächerlich war die Präsentation des digitalen Companions Ballie, der dem Samsung-CEO Kim Hyun Suk auf der Bühne hinterherrollte und mit dem Satz "Das ist eine unserer Visionen von Robotics" begleitet wurde. Aufregend verlief unterdessen eine Präsentation am Stand von Samsung - ...

