BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat mit Bestürzung auf den Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran reagiert. Der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte in Berlin auch im Namen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass man mit den Opfern trauere. "Unsere tiefe Anteilnahme gilt den Familien der Opfer, die jetzt in vielen Ländern so verzweifelte und schmerzvolle Stunden durchleben."

Der Regierung lägen aktuell keine eigenen Erkenntnisse über die Absturzursache vor, so Seibert. Deutschland schließe sich der Aufforderung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski an, die Untersuchung durch den Iran abzuwarten. "Wir gehen davon aus, dass auch der Iran größtes Interesse hat, die Absturzursachen so rasch wie möglich vollumfänglich zu ermitteln."

Unter den 176 Todesopfern waren nach Angaben der Regierung in Kiew auch drei Deutsche. Dem Auswärtigen Amt liegen nach eigenen Angaben im Moment noch keine eigenen bestätigten Informationen zu den Todesopfern vor. Das Amt stehe mit den zuständigen Behörden in Kontakt, um diese Frage zu klären, sagte der AA-Sprecher Rainer Breul.

