Bielefeld (ots) - Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der WESTFALEN-BLATT-Unternehmensgruppe und mit Blick auf die zukünftigen publizistischen Herausforderungen ist Ulrich Windolph (50) mit Wirkung zum 1.1.2020 zum Chefredakteur berufen worden. Damit übernimmt er die alleinige Verantwortung für alle Publikationen (Tageszeitungen, Anzeigenblätter, Sonderpublikationen) und sämtliche Redaktionen der Unternehmensgruppe.



In diesem Zusammenhang wurde André Best (49) mit Wirkung zum 1.1.2020 zum Leiter der Bielefelder Lokalredaktion und Mitglied der Chefredaktion ernannt.



André Best und Ulrich Windolph hatten die Redaktionen der WESTFALEN-BLATT-Unternehmensgruppe seit 2008 als gleichberechtigte Redaktionsleiter geführt.



Pressekontakt:



Für Rückfragen verwenden Sie bitte die E-Mail-Adresse

redaktionsleitung@westfalen-blatt.de



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/4486835