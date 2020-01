Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute wie so oft Wirecard. Der Konzern hat bei der Technik-Messe CES in Las Vegas eine neue Kooperation mit dem US-Mobilfunkkonzern Sprint im Bereich Internet of Things bekanntgegeben. Bei den Verkäufen steht Varta im Fokus. Die Commerzbank hat ihre Kaufempfehlung gestrichen. Die Varta-Aktie rauschte daraufhin förmlich in die Tiefe.