Unterföhring (ots) - 8. Januar 2020. Mit Verkehrsmitteln, die nicht am gewünschten Ziel ankommen, hat OSCAR®-Preisträgerin Kate Winslet (im Bild) Erfahrung: 20 Jahre nach ihrem Welterfolg "Titanic" strandet sie erneut in eisiger Kälte. Diesmal überlebt sie in der Free-TV-Premiere von "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" als Fotojournalistin Alex Martin einen Flugzeugabsturz in unbesiedeltem Gebirge. Um trotz ihrer Verletzungen den Weg aus der Wildnis zu finden, ist sie auf den anderen Überlebenden Ben Bass (Idris Elba) angewiesen. Nur gemeinsam haben sie eine Chance, der tödlichen Kälte und anderen Gefahren zu entkommen ... Die mitreißende Filmmusik des Abenteuerfilms schrieb der preisgekrönte, in Duisburg geborene Komponist Ramin Djawadi ("Game of Thrones"). SAT.1 zeigt "Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us" am Sonntag, 12. Januar 2020, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.Zwischen zwei Leben - The Mountain Between Us"(OT: "The Mountain Between Us")Am Sonntag, 12. Januar 2020, um 20:15 UhrZum ersten Mal im Free-TVUSA, 2017Genres: AbenteuerRegie: Hany Abu-Assad Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEPeter EschSenior Redakteur / stellvertretender Vice President Kommunikation/PR Fiction Kommunikation/PR FictionMedienallee 7 · D-85774 UnterföhringTel. +498995071177Peter.Esch@ProSiebenSat1.comwww.presse-prosieben.deBildredaktion:Alwine MärzTel. +49 [89] 9507-1141Alwine.Maerz@ProSiebenSat1.com Alle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de .Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4486938