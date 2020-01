Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Krems (pts029/08.01.2020/16:30) - Nach einiger Vorbereitung im vergangenen Jahr startet Der Musikimpuls 2020 durch: Erste Veranstaltungen finden bereits im Sommer statt. Die Leader-Regionen Wachau-Dunkelsteinerwald und Donau NÖ-Mitte, die Projektgemeinden und die Donau-Universität Krems freuen sich auf ein breites Kulturprogramm von, mit und für die Bevölkerung. Nach zahlreichen BürgermeisterInnen-Runden, Steuerungsgruppen-Sitzungen und nicht zuletzt den großen Workshops im Sommer und Herbst 2019 konnte aus einer kleinen Initiative der Gemeinden rund um die Region Dunkelsteinerwald ein großes Bouquet an Veranstaltungen wachsen: Der Musikimpuls war geboren! Die BürgerInnen haben sich zusammengetan und erarbeitet, was ihre Gemeinden kulturell attraktivieren könnte. Der Musikimpuls freut sich, die ersten Projekte für die kommenden Saisonen bekannt zu geben: Dorf(er)leben - die Initiative von Evi Leuchtgelb und Team läuft im Rahmen des Viertelfestivals und wird in der Gemeinde Dunkelsteinerwald stattfinden. Ungenutzte Plätze und Räume sollen mit Leben erfüllt werden: mit künstlerischen (Collage-)Workshops, musikalischen Darbietungen und einem Pop-up-Café. Weitere Infos und Kontakt: http://www.kultursommer-dunkelsteinerwald.at Musik beim Heurigen - Geselliges Beisammensein ist ohne Musik unvorstellbar! Die Initiative will Weinkultur wieder hörbar machen. So sollen Musikanten und kleinere Ensembles Traditionelles und Modernes, Instrumentales und Gesungenes beim Heurigen Einzug halten. Wo? In der gesamten Region des Musikimpulses. Info: info@musikimpuls.at Lokale Komponisten neu erleben - Die Region ist reich an Kultur, doch nicht allen ist das bewusst! Unentdeckte und wenig bekannte regionale KomponistInnen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit sollen nicht nur erforscht und dokumentiert, sondern auch in Konzerten und Veranstaltungen erneut zum Leben erweckt werden. Eine erste Publikation ist für 2020 geplant, in weiterer Folge Veranstaltungen! Kontakt: Gabi Teufner, gabriele.teufner@gmx.net Das Chorprojekt "Dunkelstein" will mit SängerInnen aus der Region gemeinsam einen neuen Chor erschaffen, Musik aus der Region präsentieren und nicht zuletzt die Freude am gemeinsamen Musizieren an die Zuhörer weitergeben. Die Probenphase beginnt 2020, im Folgejahr wird ein großes Chorprojekt im Stift Göttweig veranstaltet. Info und Kontakt: Eva Lindenhofer, e.lindenhofer@gmail.com Das Projekt RAUM und KLANG erLEBEN will Interessierten nicht nur den Klang, sondern auch die Architektur von Sakralräumen rund um die Region Dunkelsteinerwald näher bringen. Kunsthistorische und musikalische (Vor-) Führungen werden durch Lesungen und Tanzaufführungen ergänzt. Start im September 2020 im Fladnitz-Tal, in Unterwölbling und Klein-Wien! Kontakt: Martina Petuely, petuely@aon.at Am 22. August 2020 findet die "lange Nacht der Hohenegg" auf der Burgruine Hohenegg/Hafnerbach statt, das Fest der Musik für alle! Kinderlieder über Jazz und (Austro-)Pop laden zum Mitmachen, Mitsingen und Genießen ein. Direktvermarkter aus der Region Dunkelsteinerwald sorgen für das leibliche Wohl. Info beim Kultur- und Tourismusverein Hafnerbach, greimel@kultur-hafnerbach.at Alle diese Projektideen stammen aus der Bevölkerung und werden von ihr umgesetzt. Ob MusikerIn, OrganisatorIn oder EnthusiastIn: Interessierte können jederzeit einsteigen und mitarbeiten, denn helfende Hände werden in allen Projektgruppen gerne noch gesehen! Dafür einfach an das Projektmanagement der Donau-Universität Krems unter info@musikimpuls.at wenden! Die neben dem Stift Göttweig teilnehmenden Gemeinden des Musikimpuls: Bergern im Dunkelsteinerwald | Dunkelsteinerwald | Furth bei Göttweig | Hafnerbach | Mautern an der Donau | Nussdorf ob der Traisen | Obritzberg-Rust | Paudorf | Rossatz-Arnsdorf | Schönbühel-Aggsbach | Statzendorf | Wölbling (Ende) Aussender: Donau-Universität Krems Ansprechpartner: Günter Stummvoll Tel.: +43 664-5129 122 E-Mail: info@musikimpuls.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200108029

