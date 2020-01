BERLIN (dpa-AFX) - An Windenergie-Anlagen sollen nachts seltener rote Signallichter leuchten, die viele Anwohner als störend empfinden. Das Bundeskabinett brachte eine Vorschrift des Verkehrsministeriums auf den Weg, die entsprechende Gesetzesregelungen umsetzen soll, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin sagte. Die Nachtkennzeichnung soll demnach künftig nur noch bei Bedarf angehen, wenn sich ein Flugzeug nähert. Aktiviert werden kann sie von einem Transponder in der Maschine, der Signale an die Windanlage sendet.



Die Branche begrüßte, dass Bewegung in das Ende 2018 gesetzlich definierte Ziel einer "bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung" komme. Gerade mit Blick auf die Akzeptanz neuer Anlagen sei dies wichtig, sagte der Präsident des Bundesverbands Windenergie, Hermann Albers. Die Branche benötige Planungssicherheit zur Installation der Technologien für eine Signalbeleuchtung nur nach Bedarf./sam/DP/stw