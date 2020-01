Bei einem Treffen in Istanbul fordern die Türkei und Russland eine Deeskalation im Libyen-Krieg. Die EU warnt, dass kein Stellvertreterkrieg entstehen dürfe.

In die Bemühungen um eine Deeskalation im Libyen-Krieg kommt Bewegung: Russland und Türkei forderten am Mittwoch eine Waffenruhe in dem nordafrikanischen Land ab dem 12. Januar. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung der Präsidenten Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan hervor, die nach einem Treffen in Istanbul veröffentlicht wurde.

Die italienische Regierung teilte mit, Regierungschef Giuseppe Conte wolle noch am Mittwoch General Chalifa Haftar treffen will, der die sogenannte Libysche Nationalarmee befehligt und den von den UN anerkannten Regierungschef Fajes al-Serradsch stürzen will. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und Außenminister Heiko Maas trafen sich in Brüssel mit Al-Serradsch und forderten ebenfalls einen ...

