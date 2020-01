FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 9. Januar:



^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Marks & Spencer, Q3 Trading Update 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/19 11:00 DEU: Audi, Auslieferungen 12/19 und Jahr 2019 11:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken, Jahresauftakt-Pk, Berlin



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Air France-KLM, Verkehrszahlen 12/19 FRA: Sodexo, Q1 Umsatz GBR: International Airlines Group, Verkehrszahlen 12/19 NLD: Takeway.com, Q4 Trading Update USA: Fortsetzung Technik-Messe CES, Las Vegas



TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 12/19 07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (vorläufig) 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/19 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 11/19 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 11/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 18:45 USA: Fed-Präsident von Richmond, Barkin, hält eine Rede 20:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede



SONSTIGE TERMINE 09:45 DEU: Landgericht Wuppertal verkündet Urteil im Thermomix-Prozess 10:30 DEU: Vorstellung Digitalreport 2020 zur digitalen Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland, Berlin °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi