ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Mittwoch kleinere Verluste erlitten. Der Handel verlief unspektakulär, zumal die Irankrise nicht weiter zu eskalieren scheint. Der Iran hat zwar Raketen auf US-Stützpunkte im Irak abgefeuert, zuvor aber offenbar den Irak informiert. Nach Aussagen der USA gab es keine Toten. Mit dieser eher "milden" Reaktion könnte die Krise bald ausgestanden sein. Eine Stellungnahme von US-Präsident Donald Trump wurde am Abend europäischer Zeit erwartet. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.652 Punkte.

Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,91 (zuvor: 55,52) Millionen Aktien.

Als einziger Wert im SMI bewegten sich Nestle um mehr als 1 Prozent. Die Experten von Exane BNP haben Händlern zufolge die Titel abgestuft auf Underperform von Neutral. Die Aktie verlor 1,6 Prozent. Unter den defensiven Schwergewichten stachen noch Novartis ins Auge, die sich um 0,5 Prozent verbilligten.

Zu den gesuchten Werten gehörten die Bankenaktien. UBS und Credit Suisse gewannen jeweils 0,7 Prozent. Die Titel der Branche liegen europaweit seit Jahresbeginn klar über dem Börsenschnitt. Sie profitieren von der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und lagen im Vorjahr hinter den anderen Werten zurück.

Die meisten Aktien rührten sich kaum vom Fleck. 13 der 20 SMI-Werte bewegten sich um weniger als 0,5 Prozent.

January 08, 2020 11:40 ET (16:40 GMT)

