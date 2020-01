Der Kampf der Giganten geht in die nächste Runde: Im Wettrennen um die Dominanz im Geschäft mit der vollständigen Vernetzung von Konsumenten haben sich die Schlachtreihen auf der bedeutendsten Messe für Hightech-Produkte aufgestellt. Die Konkurrenten Amazon und Alphabet (US02079K3059) ringen weiter mit neuen Ideen und Produkten um den Konsumenten.Auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas wurden dazu mehrere neue Partnerschaften verkündet und Google hat seinen Google Assistant überarbeitet. Schaltzentrale soll das Smartphone werden. Google Assistant ist bereits in über neunzig Ländern erhältlich, wo ihn mehr als 500 Mio. Menschen nutzen. Die wichtigsten Wettbewerber sind Amazons Alexa und Apples Siri.

