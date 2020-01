Las Vegas (ots/PRNewswire) - In Partnerschaft mit STUDIO präsentiert Amazfit ein erstklassiges, verbundenes Laufband mit SMART GYM HUB zu einem unglaublichen Preis-Leistungs-VerhältnisHuami (NYSE: HMI) hat das neue Amazfit HomeStudio vorgestellt, das in Partnerschaft mit dem führenden Fitness-Entertainmentunternehmen STUDIO die Zukunft der immersiven Heimfitness liefert. Das multifunktionale Laufband unterstützt eine breite Auswahl an Trainingsaktivitäten und der verbundene intelligente SMART GYM HUB bietet immersive und soziale Trainingsinhalte.Ein zukunftsweisendes Laufband, das sämtliche Fitnessanstrengungen unterstütztAmazfit HomeStudio ist ein branchenführendes Lamellen-Laufband, das aus 55 gummibeschichteten Aluminiumlamellen besteht, die eine perfekte Balance zwischen Komfort und Unterstützung bieten.Der SMART GYM HUB von Amazfit HomeStudio, ein 43-Zoll-LCD-HD-Bildschirm, gibt Zugriff auf über 1.000 Kurse wie z. B. Laufband, Straffen, Stretching, Yoga und mehr, die von STUDIO angeboten werden. Der SMART GYM HUB kann auch unabhängig für Kurse verwendet werden, die kein Laufband benötigen.Das Amazfit HomeStudio verbessert das Heimfitness-Erlebnis mit fortschrittlicher KI und Bildverarbeitungstechnologie. Es verfügt über eine 3D-Laufzeitkamera (ToF), die Rückmeldung über Ihre Bewegung und Körperhaltung gibt."Wir haben die letzten Jahre damit verbracht, Inhalte, Community und Software für Millionen von Trainingseinheiten zu perfektionieren", sagt Jason L. Baptiste, Mitbegründer und CEO von STUDIO. "Durch die Partnerschaft mit Huami können wir nun unsere Inhalte auf einem Gerät bereitstellen, das ein sehr persönliches und immersives Erlebnis ermöglicht, das sich von allen anderen Geräten auf dem Markt unterscheidet."Drei integrierte JBL-Breitbandlautsprecher bieten einen erstklassigen Sound für ein immersives und dynamisches Lauftraining. Die Unterstützung von Verknüpfungen mit anderen tragbaren Geräten von Amazfit ermöglicht das Synchronisieren von Herzfrequenzdaten.Amazfit AirRun[1]: Ein beeindruckendes Fitness-Erlebnis zum ZusammenklappenAmazfit AirRun ist ein Laufband, das sich in nur fünf Sekunden bequem zusammenklappen lässt[2], 80 % weniger Platz benötigt und unter einem Sofa oder Bett verstaut werden kann. Obwohl es zusammenklappbar ist, verfügt es über eine ausgedehnte ca. 130x50 cm große Lauffläche aus hochverdichtetem Verbundwerkstoff, die die Stabilität und Offenheit des Laufens im Freien bietet.Wie HomeStudio bietet auch Amazfit AirRun durch die integrierten Surround-Sound JBL-Lautsprecher eine eindrucksvolle Audioumgebung. Darüber hinaus ist AirRun ein angeschlossenes Gerät, das ebenfalls mit dem SMART GYM HUB verbunden werden kann.Eine Pressemappe und hochauflösende Produktbilder sind zum Download unter folgendem Link verfügbar: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK[1] HINWEIS:Bitte ausmarkenrechtlichenGründen nur denAusdruck "AmazfitAirRun" und nicht"AirRun" alleinverwenden.[2] Daten vonAmazfit Lab Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062789/Huami_multi_functional_treadmill.jpgPressekontakt:Yunya Liu+86-15999658480liuyunya@huami.com(Huami Amazfit) pr@huami.com(STUDIO) studious@hotwireglobal.comOriginal-Content von: Huami, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133824/4487002