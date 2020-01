NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens von 135 auf 142 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2020 werde ein großes Jahr für den Industriekonzern, schrieb Analyst Alexander Virgo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick des Unternehmens lasse allerdings einen verhaltenen Start ins Jahr erwarten. Die nunmehr auf den Annahmen für 2021 basierende Bewertung reflektiere steigende Margen./bek/edh



