Varta ist eine Batterienmarke mit Tradition, die schon die deutschen U-Boote im 2. Weltkrieg ausrüstete und über die Quandts auch tief mit dem Nazuregime verbandelt war. Die bekannten Konsumerbatterien spielen inzwischen aber kaum noch eine Rolle bei dem Unternehmen, das den Hauptteil seines Gewinns und Umsatzes mit Batterien für Hörgeräte macht, wo man Weltmarktführer ist. 2019 war Varta die wohl beste deutsche Aktie auf dem Kurszettel, da sich sogennannte Wearables immer größere Beliebtheit erfreuen und sich Gerüchte bewahrheiteten, dass Varta in den neuen Apple AirPods enthalten ist. Dies zog zusammen mit der deutschen Batteriestory aber auch viele Momentumtrader an, was […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...