Dünne Eigenkaptialdecke trotz starker Marken wie Ajax, Dentagaard und Palmolive – für einen Swingtrade könnte es aber passen.

Symbol:ISIN: CA32076V1031Minus 7 Prozent Kursverfall können für Anleger keineswegs zufriedenstellend sein. Jedoch ist das Tief im November erst einmal Börsengeschichte, denn seit diesem Zeitpunkt haben wir eine Reihe höherer Tiefs und höherer Hochs gesehen, die in den vergangen Tagen zu einem Überschreiten der gleitenden Durchschnitte geführt haben.Colgate Palmolive geht auf zwei im 18. Jahrhundert gegründete Seifenfabriken zurück. Heute ist das Unternehmen einer der globalen Marktführer im Bereich Kosmetik, aber auch in den Segmenten Tiernahrung, Textilpflege und Haushaltsreiniger aktiv. Zu den bekanntesten Marken gehören neben Colgate und Palmolive, auch Dentagaard und Ajax. Charttechnisch sieht es nach einer langen Durststrecke mit dem Überschreiten der EMAs wieder besser aus. Die Aktie kommt momentan allerdings allenfalls für Swingtrades in Frage, da die Gewinne pro Aktie zwar steigen, die Eigenkaptitaldecke, aber extrem dünn ist.Nach der langen grünen Kerze des heutigen Tages erwarten wir einen Rücksetzer in Richtung der EMAs, den wir zum Einstieg nutzen könnten. Als Kaufsignal haben wir die Marke bei 69 USD angesetzt und den Stopp Loss unter dem Tief der letzten Tage bei 67,40 USD platziert. Aus dem Kursziel beim letzten Pivot-Hoch bei 74,40 USD ergibt sich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3,375.Aussicht:Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/colgate-palmolive-cl-bottom-fishing-strategie-mit-solidem-crv/Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in AG.