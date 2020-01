Man sieht sie inzwischen vielerorts auf den Hausdächern: die Solar-Anlage. Wie Sie damit Geld verdienen können und was dabei zu beachten ist, verraten wir hier.Mit der Einspeisevergütung Geld verdienenBei Solaranlagen, auch Photovoltaik-Anlagen genannt, denkt man in erster Linie an eine umweltschonende Methode, um Strom zu produzieren. Die Photovoltaik-Anlage ist allerdings viel mehr als nur ein klimafreundlicher Energielieferant, sie kann auch zur Geldquelle werden.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...