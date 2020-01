Berlin (ots) - Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung ausweiten.Berlinweit sollen dort insgesamt mindestens rund 800 zusätzliche Schulplätze entstehen. Mehr Plätze für Förderschüler mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung sind demnach unter anderem in Mitte, Pankow und Spandau geplant. Laut Bildungssenatorin Sandra Scheeres ist dafür bereits Geld vorgesehen. Der Bedarf bestehe, weil die Zahl der Kinder mit geistiger Behinderung stark steige. (Im Schuljahr 2011/12 waren es 1.953, im Schuljahr 2018/19 waren es 2.426, das sind plus 24 Prozent.)Für diese Kinder wünschen laut Scheeres viele Eltern Plätze in Förderzentren. In der Vergangenheit waren in Berlin dagegen Förderzentren geschlossen worden. Denn grundsätzlich ist das Ziel, mehr Kindern mit Behinderungen zu ermöglichen, Regelschulen zu besuchen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4487011