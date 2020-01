=== 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Eckdaten zum Jahresergebnis, Zürich *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November saisonbereinigt PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -1,7% gg Vm *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz November Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,0 Mrd Euro zuvor: +20,6 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +23,8 Mrd Euro zuvor: +22,7 Mrd Euro Export saisonbereinigt PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +1,2% gg Vm 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, London *** 09:00 CH/Währungsreserven Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: 782,866 Mrd CHF *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau November 10:30 DE/Institut für Demoskopie Allensbach und European Center for Digital Competitiveness, PK zu Digitalreport 2020, Berlin 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Jahresauftakt, Berlin *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,5% zuvor: 7,5% 14:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) beim Council on Foreign Relations, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 222.000 15:15 DE/SPD-Bundestagsfraktion, Jahresauftakt-Klausur (bis 10.1.), Berlin 18:30 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Milwaukee Business Journal 18:45 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Virginia Bankers Association, Glen Allen 20:00 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Wisconsin Bankers Association, Madison *** 20:10 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede beim Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer zu Köln ===

