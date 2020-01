FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.01.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.01.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.01.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.01.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTD3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 1.250 EURD3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 1.000 EURXFRA DE000A2LQP85 NSI NETFDS.IS 18/22 0.004 %3X8 XFRA US01883M1018 ALLZGI A.I.+T.O.DL-,00001 0.097 EURWDDA XFRA US9300591008 WADDELL + REED FINL A 0.225 EURUVV XFRA US9134561094 UNIVERSAL CORP. 0.683 EURUGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EURHO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.209 EURGIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.003 EUREFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 0.500 EUREFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.250 EUREL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.200 EUREL48 XFRA DE000ETFL359 DK IBOXX EO L.GE.COV.DIV. 0.080 EUREL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.140 EUREL4V XFRA DE000ETFL219 DK DB EUROG.GERMANY 10+ 0.270 EUREL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.270 EUREL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.240 EUREL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.170 EUREL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.100 EUREL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 0.560 EUREL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.290 EUREL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.300 EUREL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.400 EUREL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.170 EUREL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.210 EURC5QD XFRA LU1163533778 CARMIGNAC PO.-PATR.IFEO 0.370 EURXFRA DE000HLB5JN8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/18 0.001 %XFRA DE000HLB5JX7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/18 0.001 %SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.076 EURELFD XFRA DE000ETFL490 DEKA EUROZ.R.P.1-10 U.ETF 0.780 EUR7GA XFRA ES0105223004 GESTAMP AUTOMOCION EO-,50 0.055 EURDL0A XFRA DE000A2G9JL5 DEUTSCHE LICHTMIETE 23 0.011 %ELFE XFRA DE000ETFL524 DEKA US TREAS.7-10 UC.ETF 5.545 EURELFF XFRA DE000ETFL532 DEKA EO CORP.0-3 LIQ.U.E. 5.050 EUR2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.479 EUR