Kurzfristig ist das Währungspaar Euro zur türkischen Lira im Bereich von 6,70 TRY an seine Grenzen gestoßen und wie erwartet zur Unterseite abgedreht. Das eröffnet naturgemäß wieder neue Handelsgelegenheiten, diese dürften sich aber nur in einem kurzfristigen Rahmen und im übergeordneten Aufwärtstrend abspielen. Ein sogenannter Vergleich des Euro zu anderen großen Währungen - Intermarket-Vergleich - offenbart eine allumfassende Schwäche des der Gemeinschaftswährung, die durchaus für einen kurzfristigen Positionsaufbau beim vorgestellten FX-Paar EUR/TRY herangezogen werden kann. Es ist an dieser Stelle allerdings auch noch einmal zu betonen, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage der Türkei eine weitere Abwertung der Landeswährung unter ökonomischen Gesichtspunkten vermuten lässt und hierdurch ein Short-Investment erhöhten Risiken ausgesetzt ist.

Aufwärtstrend intakt

Der merkliche Verlusttag vom Mittwoch hat ...

