BYD: Ein US-Konkurrent haucht chinesischem Elektroautomarkt mehr Leben ein

Zu Beginn des vergangenen Jahres hatte Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) mit vielen Problemen zu kämpfen. Der kalifornische Elektrowagenbauer bekam zwar die Produktion des "Model 3" besser in den Griff, die Auslieferungen erwiesen sich jedoch als nicht ganz so einfach. Zudem hatte Konzernchef Elon Musk Ärger mit der US-Börsenaufsicht SEC. Inzwischen reitet Tesla jedoch auf einer Welle des Erfolgs.

Anfang Juni 2019 erreichte die Tesla-Aktie ihr Jahrestief bei 177 US-Dollar. Seitdem schoss das Papier regelrecht in die Höhe und kletterte zuletzt auf ein neues Rekordhoch bei mehr als 470 US-Dollar. Ein Kursanstieg von rund 166 Prozent innerhalb eines halben Jahres kann sich mehr als nur sehen lassen. Es wird sogar noch interessanter:

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 85 Mrd. US-Dollar ist Tesla an der Börse inzwischen in etwa so viel Wert wie die beiden US-Automobilkonzerne General Motors (WKN: A1C9CM / ISIN: US37045V1008) und Ford (WKN: 502391 / ISIN: US3453708600) zusammen. Diesen Höhenflug hat Tesla vor allem der Euphorie rund um ein chinesisches Werk zu verdanken. Müssen sich die heimischen chinesischen Konkurrenten wie BYD (WKN: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296) nun warm anziehen?

