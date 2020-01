Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startete gestern mit relativ deutlichen Verlusten in den Tag. Im Laufe des Handels wurde das Minus dann aber immer kleiner, bis er schließlich ins Plus drehte. Am Ende des Tages schloss der DAX mit einem Zugewinn von 0,7 Prozent bei 13.320 Zählern. Marktidee: Merck. Bei Merck läuft es derzeit gut. Zuletzt meldete der DAX-Konzern einen Erfolg in der Zusammenarbeit mit Pfizer. Das wirkte sich auch auf die Aktie positiv aus. Das Allzeithoch ist wieder in Reichweite gerückt. Vorher muss der Kurs allerdings noch eine wichtige Widerstandszone überwinden.