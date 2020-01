Mouser Electronics, Inc., und der berühmte Elektrotechniker Grant Imahara haben heute das abschließende Video der Serie Engineering Big Ideas im Rahmen des preisgekrönten Programms Empowering Innovation Together von Mouser veröffentlicht. Anschauen können Sie sich das lehrreiche Video unter https://mou.sr/EIT2019-4.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005958/de/

Global distributor Mouser Electronics and engineer spokesperson Grant Imahara take viewers to Silicon Valley in the final video in the Engineering Big Ideas series, part of Mouser's Empowering Innovation Together program. Imahara goes behind the scenes at Valley Services Electronics, a full-service manufacturer of custom printed circuit board assemblies (PCBAs). To learn more, visit www.mouser.com/empowering-innovation/Engineering-Big-Ideas. (Photo: Business Wire)