Nachdem das Wertpapier von Intesa Sanpaolo im Bereich von 3,25 Euro Anfang 2018 mit einem weiteren Kursanstieg gescheitert war, setzte ein Abwärtstrend ein und drückte die Notierungen der Bank in den Bereich von rund 1,80 Euro wieder abwärts. An dieser Stelle startete anschließend eine mehr als einjährige Bodenbildungsphase mit einer dazugehörigen Begrenzung um 2,40 Euro, an die der Wert zuletzt wieder herangelaufen ist. Ein Ausbruch ist zwar noch nicht gelungen, dieser könnte aber aufgrund der immer kleiner werdenden Schwankungsbreite auf der Unterseite schon bald Realität werden und mittelfristig vielversprechende Handelsansätze liefern. Eine gute Vorbereitung sollte jetzt nicht vernachlässigt werden.

Hop oder Top

